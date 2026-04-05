Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в России клещ-блогер начал работать в красноярском Роспотребнадзоре

Так используется необычный формат для привлечения внимания к сезонной опасности клещевых инфекций.

Роспотребнадзор по Красноярскому краю запустил необычный профилактический проект. Официальным блогером ведомства стал клещ по имени Степан Иксодыч. Это первый в России случай, когда кровососущее насекомое ведёт авторскую рубрику от первого лица.

Степан Иксодыч, которому по меркам его вида уже три сезона, обещает каждую неделю раскрывать «секретные повадки» и технологии охоты своих сородичей, а главное, рассказывать, как человеку не стать его идеальной жертвой.

По словам блогера, он заключил джентльменское соглашение с Роспотребнадзором: взамен на личную неприкосновенность и возможность найти подписчиков он будет откровенно делиться «кухней» клещей изнутри.

Ведомство, в свою очередь, использует необычный формат для привлечения внимания к сезонной опасности клещевых инфекций. Первые заметки уже опубликованы под хештегом ЗаметкиСтепанИксодыча. Репосты приветствуются, чтобы «двуногие друзья тоже узнали правду». В Роспотребнадзоре подчёркивают: все факты в блоге «от первого хоботка» полностью достоверны.

