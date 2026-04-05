Первый в России клещ-блогер начал работать в красноярском Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор по Красноярскому краю запустил необычный профилактический проект. Официальным блогером ведомства стал клещ по имени Степан Иксодыч. Это первый в России случай, когда кровососущее насекомое ведёт авторскую рубрику от первого лица.
Степан Иксодыч, которому по меркам его вида уже три сезона, обещает каждую неделю раскрывать «секретные повадки» и технологии охоты своих сородичей, а главное, рассказывать, как человеку не стать его идеальной жертвой.
По словам блогера, он заключил джентльменское соглашение с Роспотребнадзором: взамен на личную неприкосновенность и возможность найти подписчиков он будет откровенно делиться «кухней» клещей изнутри.
Ведомство, в свою очередь, использует необычный формат для привлечения внимания к сезонной опасности клещевых инфекций. Первые заметки уже опубликованы под хештегом ЗаметкиСтепанИксодыча. Репосты приветствуются, чтобы «двуногие друзья тоже узнали правду». В Роспотребнадзоре подчёркивают: все факты в блоге «от первого хоботка» полностью достоверны.
Ранее мы рассказали, почему и кому опасна японская редька.