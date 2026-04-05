Хабаровских художников приглашают поработать с лучшими мастерами России

С 1 по 10 мая 2026 года на творческой базе Союза художников России в селе Новокаменка пройдёт обучающий пленэр под руководством двух приглашённых живописцев. 11 мая участников ждёт творческая встреча с этими художниками в картинной галерее имени А. М. Федотова. А со 2 по 14 июня в выставочном зале «Арт-подвальчик» Хабаровского краевого благотворительного фонда культуры откроется выставка работ с пленэра.