Хабаровских художников приглашают поработать с лучшими мастерами России

В Хабаровском крае запустили проект, который поможет молодым художникам поработать с мастерами из центральной России и раскрыть свой талант. Об этом сообщили в министерстве культуры края.
С 1 по 10 мая 2026 года на творческой базе Союза художников России в селе Новокаменка пройдёт обучающий пленэр под руководством двух приглашённых живописцев. 11 мая участников ждёт творческая встреча с этими художниками в картинной галерее имени А. М. Федотова. А со 2 по 14 июня в выставочном зале «Арт-подвальчик» Хабаровского краевого благотворительного фонда культуры откроется выставка работ с пленэра.
Кульминацией проекта станет краевая художественная молодёжная выставка. Она пройдёт с 25 сентября по 25 октября в той же картинной галерее имени А. М. Федотова.
Проект рассчитан на талантливую молодёжь региона от 18 до 35 лет. Реализуют инициативу при финансовой поддержке министерства культуры Хабаровского края и софинансировании Фондом президентских грантов. Количество мест ограничено, поэтому отбор будет серьёзным.
Молодые художники Хабаровского края могут подать заявку на участие в пленэре. Для этого до 10 апреля 2026 года нужно отправить письмо на электронный адрес souz_art_khb@mail.ru с пометкой «Пленэр на Тунгуске».