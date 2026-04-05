Песков: Кремль готовится к празднованию 81-й годовщины Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье, 5 апреля, заявил, что Кремль продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. Так он прокомментировал сообщения о возможной отмене парада.

По его словам, подготовка к 9 Мая идет в штатном режиме, и никаких изменений в планах празднования не предполагается.

— Мы готовимся к празднованию Дня Победы, — указал Песков в комментарии изданию «Осторожно Media».

Целый ряд зарубежных государственных деятелей заявили о желании приехать в Москву на 9 Мая. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом политик отказался раскрывать имена людей, которые посетят столицу на праздник.

Ранее президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик заявил, что планирует посетить парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве.

9 мая на Красной площади традиционно пройдет Парад Победы, а 7 мая на том же месте запланирована его генеральная репетиция.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что во втором квартале 2026 года россиян ожидают три сокращенные рабочие недели. По ее словам, выходные дни выпадают на 1−3 мая, 9−11 мая и 12−14 июня.

