Стало известно расписание празднования Пасхи во Владивостоке

Горожан ждут крестный ход, освящение и концертная программа.

Источник: PrimaMedia.ru

Празднование Светлой Пасхи пройдёт во Владивостоке 12 апреле. В городе организуют крестный ход, богослужебные мероприятия и концертную программу, а в центре временно ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

В 14:00 начнётся крестный ход от Покровского кафедрального собора до Спасо-Преображенского собора.

В 14:30 запланировано обращение митрополита Владивостокского и Приморского Павла, после чего состоятся освящение яиц, праздничное угощение и христосование.

С 15:00 для гостей праздника начнётся концертная программа с участием творческих коллективов города.

На время проведения мероприятий с 14:00 до 16:00 будет ограничено движение и парковка транспорта в центре Владивостока. Перекрытия коснутся участков улицы Светланской и Океанского проспекта. Объезд организуют по прилегающим улицам.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше