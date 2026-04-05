Стало известно расписание празднования Пасхи во Владивостоке

Празднование Светлой Пасхи пройдёт во Владивостоке 12 апреле. В городе организуют крестный ход, богослужебные мероприятия и концертную программу, а в центре временно ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
В 14:00 начнётся крестный ход от Покровского кафедрального собора до Спасо-Преображенского собора.
В 14:30 запланировано обращение митрополита Владивостокского и Приморского Павла, после чего состоятся освящение яиц, праздничное угощение и христосование.
С 15:00 для гостей праздника начнётся концертная программа с участием творческих коллективов города.
На время проведения мероприятий с 14:00 до 16:00 будет ограничено движение и парковка транспорта в центре Владивостока. Перекрытия коснутся участков улицы Светланской и Океанского проспекта. Объезд организуют по прилегающим улицам.