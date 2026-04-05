Сотрудники регионального МЧС подвели итоги 4 апреля: за сутки в Ростовской области потушили 12 пожаров. Об этом рассказали в социальных сетях спасательного ведомства.
Помимо борьбы с огнем в жилом фонде и тушения сухой травы, дежурным расчетам приходилось выезжать на автомобильные трассы. За сутки специалисты четыре раза помогали ликвидировать последствия ДТП. Всего в работе было задействовано почти 150 человек.
— На 5 апреля спланированы 29 профилактических выжиганий сухой растительности в одиннадцати муниципалитетах региона, — предупредили жителей инспекторы.
Напомним, в субботу, 4 апреля, спасателям пришлось бороться с огнем на воде. Из-за упавших обломков беспилотника в акватории Таганрогского залива загорелось коммерческое судно под иностранным флагом.
