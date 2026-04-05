Как в Хабаровском крае помогают бойцам СВО через фонд «Защитники Отечества»

Источник: Комсомольская правда

Государственный фонд «Защитники Отечества» отметил трехлетие со дня создания. За это время организация стала ключевым звеном в оказании адресной помощи ветеранам СВО и их родным, сообщает канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина.

В Хабаровском крае работа филиала организована с первых дней существования фонда. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Согласно официальным данным, за трехлетний период в региональный филиал поступило свыше 50 тысяч обращений. Работу с гражданами обеспечивают социальные координаторы, в штате их насчитывается 47 человек. Сейчас на сопровождении фонда остаются более 5 тысяч жителей края. Наиболее востребованными направлениями остаются назначение мер социальной защиты, медицинское обслуживание, оформление документов и получение денежных компенсаций. Ветеранам также предоставляются услуги по профессиональному обучению и возможность участия в соревнованиях. Вся помощь оказывается в режиме ежедневного взаимодействия с подопечными.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru