Как в Хабаровском крае помогают бойцам СВО через фонд «Защитники Отечества».

Государственный фонд «Защитники Отечества» отметил трехлетие со дня создания. За это время организация стала ключевым звеном в оказании адресной помощи ветеранам СВО и их родным, сообщает канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина.
В Хабаровском крае работа филиала организована с первых дней существования фонда. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Согласно официальным данным, за трехлетний период в региональный филиал поступило свыше 50 тысяч обращений. Работу с гражданами обеспечивают социальные координаторы, в штате их насчитывается 47 человек. Сейчас на сопровождении фонда остаются более 5 тысяч жителей края. Наиболее востребованными направлениями остаются назначение мер социальной защиты, медицинское обслуживание, оформление документов и получение денежных компенсаций. Ветеранам также предоставляются услуги по профессиональному обучению и возможность участия в соревнованиях. Вся помощь оказывается в режиме ежедневного взаимодействия с подопечными.
