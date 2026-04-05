МЧС напомнило нижегородцам правила поведения при атаках БПЛА

Напомним, в ночь на 5 апреля беспилотники атаковали промышленную зону в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Силы ПВО сбили 30 дронов, однако обломки повредили несколько объектов.
Если вы застали атаку БПЛА в здании, то МЧС рекомендует спуститься в подвал, на паркинг или на нижние этажи. Если же в доме нет подвала или паркинга, тогда следует найти комнату с несущими стенами или сесть на пол у бетонной стены и пригнуться. Нужно остерегаться окон.
«Самое безопасное место в квартире — это ванная комната», — отметили в ведомстве.
Если атака дронов застала вас на улице, следует укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. В случае, если рядом нет никаких строений, то следует укрыться в любом углублении или выступе на земле.
«Если услышите свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками. Лежите в укрытие, пока обстрел не прекратится», — добавили в МЧС.
Если атака дронов застала вас в машине или общественном транспорте, следует остановить транспортное средство, ползком отдалиться от него и найти ближайшее укрытие. Когда прекратятся взрывы, нужно бегом добраться до найденного укрытия.