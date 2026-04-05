В Краснодаре состоялась церемония прощания с гандболистом Эдуардом Кокшаровым

Эдуард Кокшаров являлся заслуженным мастером спорта и победителем Олимпийских игр 2000 года, а также обладателем бронзовой медали Олимпиады-2004. В составе национальной сборной он выигрывал чемпионат мира 1997 года, завоевывал серебро мирового и европейского первенств. За годы клубной карьеры спортсмен стал победителем Лиги чемпионов, восьмикратным чемпионом Словении и двукратным чемпионом России. В качестве тренера специалист руководил сборной России с 2017 по 2020 год, а с 2023 года работал в клубе «Мешков Брест».