Вербное воскресенье отмечают жители Иркутской области 5 апреля

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье отмечают 5 апреля 2026 года православные. В Иркутске в канун праздника состоялось всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе. Об этом irk.aif.ru сообщили в Иркутской епархии. По завершении чтения Евангелия митрополит Максимилиан совершил традиционное освящение вербы. По обычаю, освящённые ветви вербы верующие хранят дома весь год.
«Освящая вербу, радуясь утешительной трапезе с рыбкой и вином, будем помнить, что не они главные в этот день. Главное — это Он, Господь, Который по беспредельной любви к нам идет сегодня на мучительные страдания и смерть, чтобы спасти нас из лап ада», — подчеркнули в епархии.
Со светлым православным праздником жителей Иркутской области поздравил и губернатор Игорь Кобзев. «Пусть ваша жизнь будет наполнена только добрыми людьми, добрыми мыслями и добрыми делами. Через неделю — праздник Воскресения Христова. Желаю вам провести эти дни с чистыми, ясными мыслями и встретить Пасху с верой в лучшее и добром в сердце», — написал он в своём телеграм-канале.
Как ранее сообщали irk.aif.ru, 5 апреля православная церковь также чтит память преподобного Никона.