В Москве стартовала серия спортивных мероприятий

Серия спортивных мероприятий началась в Москве в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Фестиваль «Мастера спорта» прошел 4 апреля в универсальном спортивном зале «Дружба». Для атлетов старших возрастных групп состоялись соревнования по гиревому спорту, функциональному фитнесу, полосе препятствий, борьбе за мяч, мас-рестлингу и другим дисциплинам. Для всех желающих также организовали лекции, мастер-классы и разнообразные спортивные мероприятия.
В природно-историческом парке «Битцевский лес» 11 апреля пройдет легкоатлетический кросс «Быстрый пес» — самый массовый в столице забег с собаками. Участникам предстоит преодолеть дистанцию 2 км по грунтовой трассе, организованной в один круг. Регистрация для участия открыта на сайте.
На следующий день в Битцевском лесу состоится классический кроссовый забег «Лисья гора» команды Бегового сообщества. Сложность природной трассы напрямую зависит от погодных условий, делая каждую гонку уникальной и непредсказуемой. В программу соревнований входят дистанции от двух до 8 км, а также смешанная эстафета. Старты проходят раздельно для мужчин и женщин в зависимости от возраста. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.