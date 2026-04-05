Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области начался конкурс проектов по развитию природных зон

Участники могут проработать концепцию экотропы, спроектировать визит-центры и музейные пространства.

Источник: Национальные проекты России

Конкурс проектов по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) стартовал в Тульской области. Такие инициативы отвечают задачам национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве туризма региона.

Участники могут проработать концепцию экологической тропы или туристического маршрута, спроектировать визит-центры и музейные пространства, внедрить цифровые технологии в работу ООПТ, придумать дизайн малых архитектурных форм, разработать интерактивные экспозиции и образовательные пространства под открытым небом. Принять участие могут граждане РФ старше 15 лет, ученики 10−11 классов, студенты профильных и смежных направлений подготовки, специалисты ООПТ, представители общественных организаций и местные жители.

По итогам заочного отбора 10 лучших проектов будут вынесены на защиту, которая состоится на межрегиональном форуме «Заповедный код: режим сохранения». Он пройдет в Тульской области 30 апреля. Там участники обсудят взаимодействие особо охраняемых природных территорий с жителями и общественными организациями, а также поделятся опытом реализации успешных эколого-просветительских проектов и экозащитных кампаний. Итогом станет резолюция с предложениями по развитию и сохранению природных территорий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.