В Тульской области начался конкурс проектов по развитию природных зон

Конкурс проектов по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) стартовал в Тульской области. Такие инициативы отвечают задачам национальных проектов «Туризм и гостеприимство» и «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве туризма региона.
Участники могут проработать концепцию экологической тропы или туристического маршрута, спроектировать визит-центры и музейные пространства, внедрить цифровые технологии в работу ООПТ, придумать дизайн малых архитектурных форм, разработать интерактивные экспозиции и образовательные пространства под открытым небом. Принять участие могут граждане РФ старше 15 лет, ученики 10−11 классов, студенты профильных и смежных направлений подготовки, специалисты ООПТ, представители общественных организаций и местные жители.
По итогам заочного отбора 10 лучших проектов будут вынесены на защиту, которая состоится на межрегиональном форуме «Заповедный код: режим сохранения». Он пройдет в Тульской области 30 апреля. Там участники обсудят взаимодействие особо охраняемых природных территорий с жителями и общественными организациями, а также поделятся опытом реализации успешных эколого-просветительских проектов и экозащитных кампаний. Итогом станет резолюция с предложениями по развитию и сохранению природных территорий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.