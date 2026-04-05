Более 4,5 тысячи жителей Ярославской области нашли работу с начала года

Кроме того, на базе кадровых центров «Работа России» проводятся мероприятия, направленные не только на трудоустройство, но и на развитие профессиональных навыков соискателей. У жителей Ярославской области есть возможность бесплатно пройти обучение или переобучение по востребованным в регионе профессиям. В прошлом году такой возможностью воспользовались почти 2 тыс. человек. В 2026 году жителям региона доступно более 200 образовательных программ.