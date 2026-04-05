Более 4,5 тысячи жителей Ярославской области нашли работу с начала года

Свыше 4,5 тыс. жителей Ярославской области трудоустроились с начала года при содействии кадровых центров «Работа России». Такая работа отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в правительстве региона.
«Наша цель — помогать людям находить достойную работу, а работодателям — квалифицированные кадры, тем самым поддерживая устойчивость экономики области. Мы будем выстраивать партнерские отношения с бизнесом, промышленными предприятиями, аграрным сектором и социальной сферой, исходя из реальных потребностей экономики области», — подчеркнула руководитель государственной службы занятости населения Ярославской области Юлия Букаева.
Кроме того, на базе кадровых центров «Работа России» проводятся мероприятия, направленные не только на трудоустройство, но и на развитие профессиональных навыков соискателей. У жителей Ярославской области есть возможность бесплатно пройти обучение или переобучение по востребованным в регионе профессиям. В прошлом году такой возможностью воспользовались почти 2 тыс. человек. В 2026 году жителям региона доступно более 200 образовательных программ.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.