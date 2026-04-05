Волейбольный турнир памяти ветерана МЧС Алексея Шевлякова прошел в Нижнем Новгороде

Пятый по счету турнир собрал вместе действующих пожарных и ветеранов службы из Дзержинска, Арзамаса и Бора.

Источник: Время

Волейбольный турнир памяти ветерана пожарной охраны, заслуженного волейболиста города Дзержинска и Нижегородской области Алексея Владимировича Шевлякова собрал вместе пожарных и ветеранов-огнеборцев Дзержинска, Арзамаса и Бора. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Соревнования — возможность вспомнить заслуги и опыт тех, кого уже нет с нами. Алексей Шевляков внёс огромный вклад в развитие противопожарной службы Дзержинска. Начальник 62 пожарно-спасательной части, Алексей Владимирович отдал много сил и времени работе с молодёжью. Для многих он стал настоящим примером и в службе. 29 марта 2026 года Алексею Владимировичу исполнилось бы 71», — говорится в сообщении ведомства.

Первое место в соревнованиях завоевали спасатели из Арзамаса, на втором оказалась команда из Бора, бронзовые медали получили ветераны пожарной охраны Дзержинска.

