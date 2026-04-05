Алина Загитова покорила жюри на «Русском вызове» и получила миллион рублей

В Санкт-Петербурге завершился турнир шоу-программ «Русский вызов», где одной из ярких фигур стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка не только вошла в число обладателей специальных призов, но и удостоилась высокой оценки от оперного певца Ильдара Абдразакова. Он вручил ей награду за глубокое проникновение в образ. Как и другие обладатели спецпризов — Камила Валиева и Марк Кондратюк, — Загитова получила 1 миллион рублей.