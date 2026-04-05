На Москву надвигается погодная аномалия: синоптики предупреждают

В Москве во второй половине недели ожидаются заряды снега и мокрого снега, а на протяжении всей семидневки прогнозируются осадки преимущественно в виде дождя. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грядущая неделя ознаменуется мощным арктическим вторжением, холодными дождями, в сумерках — со снегом и вероятностью формирования в период с четверга до вторника временного неустойчивого снежного покрова высотой 1−2 сантиметра», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что осадки в виде дождя прогнозируются ежедневно.

«Во второй половине семидневки — переходящие в заряды мокрого снега и даже “чистого” снега», — подчеркнул Тишковец.

«Самыми холодными, снежными, ветреными и “скользкими” будут четверг и пятница», — также отметил специалист, добавив, что порывы промозглого северного ветра могут достигать 15 метров в секунду, что уже соответствует шторму. Кроме этого будет наблюдаться метель. Все это создаст ощущения, что на улице 5−8 градусов мороза.

В ночь на пятницу местами не исключен ледяной дождь. Зона заморозков и снегопадов распространится до Черноземья.

Накануне ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупреждала, что до 8 апреля аномальная погода будет в Центральной Сибири (Красноярский край). Там могут быть резкие скачки температуры от +10 до −15 градусов. А вот на Урале сохранится аномально теплая погода, и возможны даже температурные рекорды.