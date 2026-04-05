В Рязанской области школьники освоили основы сборки и управления дронами

Школьники Рязанской области изучили основы сборки и управления дронами в ходе профильной смены «Королевство Четырех Кристаллов». Она проходила с 24 по 30 марта по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
Участниками стали более 90 учеников 8−10 классов общеобразовательных учреждений области, отметили в Министерстве образования Рязанской области. Под руководством экспертов отрасли БАС и педагогического отряда Рязанского колледжа электроники ребята в теории и на практике осваивали правила создания и управления дронами, их ремонта и распознавания различных типов беспилотников. Программа смены также включала патриотические, просветительские и культурные акции, в том числе посвященные сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны и СВО.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.