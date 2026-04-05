Стало известно самое непопулярное короткое слово в русском языке

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев рассказал о редких коротких словах в русском языке. Он отметил, что среди них есть существительное «як», которое практически не встречается в повседневной речи.
По словам Катышева, частота употребления слова «як» крайне низкая. В языковых исследованиях показатель использования этого слова составляет всего 2,7. Специалист подчеркнул, что такое значение говорит о редкости его применения носителями языка.
Для сравнения он привел другое двухбуквенное слово — «не», которое встречается значительно чаще. По данным исследований, частотность слова «не» достигает 17 447,37, что наглядно демонстрирует разницу в употребляемости коротких слов.
Катышев объяснил, что различия в распространенности двухбуквенных слов связаны с их функцией и частотой использования в речи. Он добавил, что короткие слова могут играть разные роли, и поэтому одни из них встречаются постоянно, а другие остаются почти неизвестными большинству носителей языка, передает РИА Новости.
