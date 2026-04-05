В Курской области прошел фестиваль профессиональных проб для школьников

Они посетили мастер-классы по самым востребованным направлениям в сфере ИТ.

Фестиваль профессиональных проб для школьников «Я пробую в IT» состоялся в Курской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Участники на протяжении пяти дней посещали мастер-классы по самым востребованным направлениям информационных технологий. Под руководством опытных преподавателей и специалистов школьники разрабатывали настольные, мобильные и web-приложения, программировали чат-ботов для Telegram и игровую архитектуру на Python, создавали модели машинного обучения для распознавания образов и знакомились с основами видеомонтажа и графическим дизайном в Figma.

Также ребята учились работать в 1С, осваивали устройство и управление беспилотными летательными аппаратами и пробовали силы в инфографике. Отдельный онлайн-мастер-класс по созданию навыков для голосового помощника умной колонки «Яндекс. Станция» собрал более 200 участников.

«Мы рады, что фестиваль вызвал такой живой отклик у ребят. Школьники за эти дни не только узнали о современных IT-профессиях, но и сами попробовали создавать программные продукты, управлять дронами, работать с данными. Уверены, что многие из них свяжут свое будущее с IT-сферой», — отметил председатель оргкомитета, заместитель директора по информационным технологиям Курского государственного политехнического колледжа Александр Родин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.