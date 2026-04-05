12 участков остаются подтопленными в селе Хомутово. Такая же ситуация обстоит в селе Большая Елань Усольского района. Там в воде находится один земельный участок. Об этом КП-Иркутск рассказали в МЧС Иркутской области.
— За минувшие сутки удалось освободить от талой воды семь участков в селе Хомутово Иркутского муниципального округа, — отметили в пресс-службе ведомства.
На местах продолжаются активные работы: специалисты ведут откачку воды с придомовых территорий, а в Хомутово организован мониторинг уровня талых вод. С помощью инженерной техники выполняется планировка внутрипосёлковых дорог, чтобы уменьшить последствия паводка. В устранении последствий задействованы 45 человек и 13 единиц техники, в том числе 11 специалистов и 4 единицы техники от МЧС России.
