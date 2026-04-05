Опухоль щитовидной железы возникла у жительницы Сургута после уколов аналога «Оземпика»

У жительницы Сургута нашли опухоль щитовидной железы после бесконтрольного приема лекарства для диабетиков.
Как сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на источник, женщина использовала аналог «Оземпика» для похудения. Препарат она колола без обследования и с нарушением дозировок. Спустя некоторое время самостоятельно обратилась в клинику.
В результате у нее нашли новообразования щитовидной железы с высоким риском перерождения в злокачественные. Медики предупредили пациентку о необходимости прекратить прием семаглутида, но она не послушалась и продолжила.
По словам заведующей отделением эндокринологии Сургутской окружной клинической больницы Татьяны Веревкиной, ожирение — сложная проблема, требующая комплексного подхода с участием диетолога и психолога.
Невролог Ксения Данилова добавила, что у препарата есть серьезные побочные эффекты: поражение кишечника, поджелудочной железы, желудка, а также риск гипогликемии и даже необратимой слепоты.
Врачи призывают не заниматься самолечением и перед приемом любых препаратов проходить полное обследование.
