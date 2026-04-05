Выбираю город на жительство

И, наконец, состав населения. Может, в провинции народ действительно проще, отзывчивее, добрее, хотя доказательных исследований на эту тему не проводилось. А вот то, что многие энергичные молодые люди едут покорять большие города, сомнению не подлежит. Именно они и заселяют те районы с плотной городской застройкой, о которых идет речь в американском исследовании. Стремясь пробиться, они следят за здоровьем и меньше подвержены вредным привычкам. А еще у горожан банально больше денег. В том числе на хобби, развлечения, путешествия, что помогает снять стресс и перезагрузиться в отпуске. В глубинке же чаще, увы, болеют известной русской болезнью, оправдывая себя тем, что нет достойной работы и перспектив.