Выбираю город на жительство

Сумасшедший темп жизни. Выхлопные газы десятков, а то и сотен тысяч автомобилей. В часы пик в переполненном транспорте распространяются зловредные респираторные вирусы. Стресс на работе. А еще в мегаполисе много шума, мало зелени, а люди весь день сидят, из-за чего толстеют и начинают болеть. Добавьте сюда еще проблему одиночества в каменных джунглях — все заняты собой, поговорить по душам не с кем. Порой соседей в лицо не знаешь.
То ли дело деревня или какой-нибудь славный городок с дореволюционными купеческими особняками в центре и цветущими садами на окраинах! Воздух наисвежайший, на работу — пешком, никто никуда не спешит. Поддерживать физическую форму помогает огород. Ни стресса, ни антидепрессантов. Охота, рыбалка, ягоды с грибами… И тишина! Заснуть точно ничего не помешает. Что еще нужно зожнику? Однако исследователи Мичиганского университета (США) эти расхожие представления опровергают. Десять лет следили они за здоровьем 25 тысяч американцев. Оказалось, что у тех, кто живет в районах с плотной городской застройкой и развитой инфраструктурой, риск первого инсульта ниже на 2,5 процента. И эта закономерность действует независимо от пола, возраста и сопутствующих заболеваний.
Понятно, что Соединенные Штаты — не Россия, там меньше разница в уровне жизни. В наших условиях итоги подобного эксперимента были бы, возможно, еще более показательны. Жители городов здоровее — вопреки плохой экологии, стрессу и сидячей работе в офисе.
Очень важен уровень медицинского обслуживания. Для предотвращения того же инсульта надо контролировать давление и холестерин — в городе с его поликлиниками и лабораториями это гораздо легче. То же касается любой серьезной патологии — сахарного диабета, онкологии, ишемической болезни сердца. И привиться от всякой заразы в мегаполисе проще простого. Здесь развита служба социальной помощи, и больной человек не чувствует себя брошенным и никому не нужным.
Да и с экологией не все так очевидно. В Москве, к примеру, с загазованностью активно борются, развивая дорожную сеть и общественный транспорт, работающий на электроэнергии. Меньше пробок — меньше выбрасывается оксидов азота и углеводородов. Очищают воздух и поглощают шум парки, которые разбиваются повсеместно. Горожане имеют все возможности для занятий физкультурой — велодорожки, площадки для воркаута, бассейны. Кстати, это куда полезнее, чем пропалывать грядки под палящим солнцем.
И, наконец, состав населения. Может, в провинции народ действительно проще, отзывчивее, добрее, хотя доказательных исследований на эту тему не проводилось. А вот то, что многие энергичные молодые люди едут покорять большие города, сомнению не подлежит. Именно они и заселяют те районы с плотной городской застройкой, о которых идет речь в американском исследовании. Стремясь пробиться, они следят за здоровьем и меньше подвержены вредным привычкам. А еще у горожан банально больше денег. В том числе на хобби, развлечения, путешествия, что помогает снять стресс и перезагрузиться в отпуске. В глубинке же чаще, увы, болеют известной русской болезнью, оправдывая себя тем, что нет достойной работы и перспектив.
Помните замечательный рассказ Василия Шукшина «Выбираю деревню на жительство»? Его герой, горожанин в первом поколении, так толком и не прижился на новом месте и обманывает самого себя перспективой возвращения в потерянный «рай». Наверное, было бы лучше и справедливее, если бы зарплаты, инфраструктура и уровень медицины были повсюду одинаковы. Но пока, согласно статистике, средняя продолжительность жизни горожан на два-три года превышает показатели сельских жителей. А значит, и плюсов для здоровья в мегаполисах больше, чем минусов.