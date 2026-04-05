Осечка «Динамо‑Синара‑2» перед битвой с лидером

Перед стартом тура «Лада» занимала вторую позицию в турнирной таблице, «Динамо» шло третьим с отставанием всего в три очка. Победа волгоградской команды выводила её на вторую строчку — прямую дорогу к борьбе за медали. Для «Лады» же ставки были не менее высоки: тольяттинки хотели не просто удержать позицию, но и обезопасить себя от натиска конкурентов.