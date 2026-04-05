Большая Караганка вышла из берегов: в Кизильском районе размыло дорогу к поселку

В Челябинской области паводок набирает обороты. В Кизильском районе разлилась река Большая Караганка. Вода перелилась через автомобильную дорогу, ведущую в поселок Александровский. Село рискует остаться без сухопутной связи с большой землей.
На место ЧП срочно выехал районный прокурор. Вместе с представителем администрации Кизильского муниципального округа он лично проверил, насколько территория готова к паводку. Особое внимание уделили наличию сил и средств для организации переправы через размытую дорогу, а также обеспеченности населения продуктами и лекарствами.
Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, сейчас проводятся масштабные профилактические мероприятия. Основная цель — минимизировать последствия весеннего половодья.
— В рамках профилактических мероприятий, направленных на минимизацию последствий весеннего паводка, прокуратура Кизильского района провела проверку готовности муниципального округа к предстоящему паводковому сезону, — заявили в ведомстве.
Проверяющие оценили состояние защитных сооружений, очистку водоотводных каналов и готовность экстренных служб оперативно реагировать на возможные ЧС. Жителям Александровского остается надеяться, что вода спадет так же быстро, как и пришла.