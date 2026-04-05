В сфере культуры Прикамья самые большие зарплаты у руководителей «Театра-Театра»

Краевые власти опубликовали информацию о среднемесячной зарплате в 2025 году у сотрудников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии региона. По данным министерства культуры Пермского края, лидирующие позиции занимают топ-менеджеры «Театра-Театра».
Худрук драмтеатра в среднем получал 753,4 тыс. руб. в месяц, исполнительный директор — 575,4 тыс. руб. Чуть скромнее зарплата у директора Пермской краевой филармонии — 532,6 тыс. руб., директора Пермского ТЮЗа — 469,2 тыс. руб., генерального директора Пермского театра оперы и балета — 431,7 тыс. руб., директора Пермской специальной музыкальной школы — 422,1 тыс. руб., директора Пермского зоопарка — 372,7 тыс. руб.
В число менее затратных для краевого бюджета попали руководители библиотек, музеев, музыкальных училищ. Директор Пермского краеведческого музея в среднем получал 287,5 тыс. руб., художественный руководитель Пермского губернского оркестра — 270,6 тыс. руб., директор Пермского дома народного творчества — 269,7 тыс. руб., директор Пермской синематеки — 256,6 тыс. руб., директор Пермской краевой библиотеки им. Горького — 252,1 тыс. руб., директор Пермской художественной галереи — 228,3 тыс. руб.
Среди «аутсайдеров» оказались: директор Пермской библиотеки им. Кузьмина — 148,7 тыс. руб., директор Коми-Пермяцкого этнокультурного центра — 132,3 тыс. руб., директор Пермской специальной библиотеки для слепых — 126,3 тыс. руб., директор Коми-пермяцкой национальной библиотеки — 124,3 тыс. руб.
В конце этой недели также раскрыли доходы самых высокооплачиваемых главных врачей Пермского края, а суд принял окончательное решение об увольнении с должности художественного руководителя «Театра-Театра».