Нижегородцы завоевали три медали на чемпионате России по пауэрлифтингу

Нижегородские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовых медали на чемпионате России по пауэрлифтингу (жим, жим классический). Об этом рассказали в региональном министерстве спорта.
Чемпионат проходит с 1 по 6 апреля в Москве. Нижегородка Любовь Тарасова завоевала серебряную медаль в весовой категории 47 кг — спортсменка показала результат в 77,5 кг. Бронзу в забрали Ксения Морозова и Владимир Дружинина. Ксения Морозова показала результат в 170 кг в весовой категории 84 кг. Владимир Дружинин отличился результатом в 177,5 кг в весовой категории 59 кг.
Фото: Телеграм/ Министерство спорта Нижегородской области.
«Желаем спортсменам дальнейших побед и новых рекордов на российских и международных соревнованиях. Продолжайте вдохновлять своими достижениями», — отметили в министерстве.
