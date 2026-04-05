Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы завоевали три медали на чемпионате России по пауэрлифтингу

Спортсмены взяли одну серебряную и две бронзовых награды.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовых медали на чемпионате России по пауэрлифтингу (жим, жим классический). Об этом рассказали в региональном министерстве спорта.

Чемпионат проходит с 1 по 6 апреля в Москве. Нижегородка Любовь Тарасова завоевала серебряную медаль в весовой категории 47 кг — спортсменка показала результат в 77,5 кг. Бронзу в забрали Ксения Морозова и Владимир Дружинина. Ксения Морозова показала результат в 170 кг в весовой категории 84 кг. Владимир Дружинин отличился результатом в 177,5 кг в весовой категории 59 кг.

Фото: Телеграм/ Министерство спорта Нижегородской области.

«Желаем спортсменам дальнейших побед и новых рекордов на российских и международных соревнованиях. Продолжайте вдохновлять своими достижениями», — отметили в министерстве.

