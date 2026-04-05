Подарок России и удар по Европе: в США рассказали о последствиях войны Трампа с Ираном

The Atlantic: война Трампа с Ираном нанесла удар по Европе и помогла России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп своими действиями на Ближнем Востоке нанес тяжелый удар по Европе и сделал подарок президенту России Владимиру Путину. В публикации издания The Atlantic отмечается, что война с Ираном обернулась для европейских друзей и союзников Америки «тяжелейшим стратегическим ударом».

По словам авторов издания, иранская война «помогает» России, одновременно нанося ущерб Киеву. Как подчеркивает издание, Россия получает неожиданный приток средств из-за высоких цен на нефть, а государства Персидского залива стремительно расходуют американские запасы перехватчиков ПВО, которые так нужны Украине.

Более того, решение Трампа снять санкционные ограничения с российской нефти было принято вопреки возражениям Германии, Японии, Великобритании, Франции, Канады и Евросоюза в целом, что наглядно демонстрирует, насколько Вашингтону безразличны интересы европейских партнеров.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. На фоне атак Тегеран принял решение о блокировке Ормузского пролива, через который до недавнего времени проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Такой шаг повлек за собой масштабные экономические последствия для стран-экспортеров и импортеров. Ранее Трамп заявил, что США способны открыть заблокированный Ираном пролив и получить на этом целое состояние.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше