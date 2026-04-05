Президент США Дональд Трамп своими действиями на Ближнем Востоке нанес тяжелый удар по Европе и сделал подарок президенту России Владимиру Путину. В публикации издания The Atlantic отмечается, что война с Ираном обернулась для европейских друзей и союзников Америки «тяжелейшим стратегическим ударом».
По словам авторов издания, иранская война «помогает» России, одновременно нанося ущерб Киеву. Как подчеркивает издание, Россия получает неожиданный приток средств из-за высоких цен на нефть, а государства Персидского залива стремительно расходуют американские запасы перехватчиков ПВО, которые так нужны Украине.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. На фоне атак Тегеран принял решение о блокировке Ормузского пролива, через который до недавнего времени проходило около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Такой шаг повлек за собой масштабные экономические последствия для стран-экспортеров и импортеров. Ранее Трамп заявил, что США способны открыть заблокированный Ираном пролив и получить на этом целое состояние.