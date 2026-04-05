В Красноярске стартует акция помощи бездомным животным

В Красноярске с 6 по 16 апреля пройдёт акция «Дай лапу, друг», в рамках которой горожане смогут помочь бездомным кошкам и собакам. Сбор организует Трудовой отряд главы города. Все собранные вещи и корм направят в красноярский приют «Мой пёс» и котокафе. Приносить можно сухой и влажный корм, крупы, хозяйственные средства, инвентарь для уборки, текстиль, а также аксессуары и средства ухода для животных. При этом организаторы просят не приносить сырое мясо, кости и сало, так как такие продукты могут быть опасны. [caption id= «attachment_309648» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Жуковец[/caption] Пункты приёма откроются в молодёжных центрах города и будут работать по будням с 10:00 до 20:00−21:00. В этом году акция дополнится мастер-классами для участников Трудового отряда, где ребята будут изготавливать игрушки и когтеточки для животных, которые затем передадут в приюты вместе с собранной помощью. [caption id= «attachment_363716» align= «alignnone» width= «975»] Изображение с сайта admkrsk.ru[/caption] В этом году мы шагнули дальше и расширили акцию: если раньше она была ориентирована только на помощь собачьим приютам, то теперь мы также собираем поддержку и для кошек. После обращений горожан мы увеличили время работы пунктов приёма вещей, чтобы все желающие могли успеть посетить их после завершения рабочего дня, — отметил руководитель Трудового отряда Роман Витенко.