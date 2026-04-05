В Ивановской области состоится Единый день карьеры

Единый день карьеры «Работай в Иванове» пройдет 15 апреля в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
Главной площадкой станет стендовая сессия, во время которой вакансии представят более 100 работодателей Ивановской области. В ходе деловой программы организуют мастер-класс для работодателей «Работа с зумерами». Также состоится круглый стол «Ивановская область для СВОих: Поддержка. Защита. Будущее» с презентацией региональных мер поддержки. Для школьников и студентов в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдут интерактивы.
Кроме того, ознакомиться с вакансиями работодателей можно будет 17 апреля на региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Гости смогут не только очно пообщаться с кадровыми службами предприятий и получить ответы на свои вопросы, но и пройти профессиональное экспресс-тестирование, принять участие в мероприятиях по построению карьерной траектории, тренингах, квест-играх и мастер-классах.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.