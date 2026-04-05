В Хабаровске презентовали фотоснимки Примуарья, сделанные в XIX веке

В Хабаровске открылась выставка редких фотографий, которые впервые показывают, как выглядел Дальний Восток во второй половине XIX — начале XX века. Об этом сообщили в министерстве культуры края.
Экспозицию подготовили совместно Гродековский музей и петербургский центр РОСФОТО. Посетители увидят работы первых дальневосточных фотографов, которые запечатлели молодые города региона и повседневную жизнь людей того времени.
Особый интерес вызывают снимки Владимира Ланина из альбома «Виды Восточной Сибири». Ещё до 1861 года он объехал край и создал целую визуальную энциклопедию — от Николаевска и Благовещенска до Хабаровки и Владивостока, от утёсов и гаваней до строительства телеграфных станций и первых каменных домов.
На выставке также представлены этнографические кадры Эмиля Нино — первого фотографа Хабаровска — и его сыновей. Кроме того, музей получил оригинальные работы Владимира Солдатова, сделанные во время экспедиций 1909−1913 годов, с комментариями из его полевых дневников.
«Это не просто снимки — это диалог между прошлым и настоящим. Глядя на работы Ланина, Нино и Солдатова, мы не только видим, как строились наши города, но и чувствуем дух людей, которые жили здесь и осваивали этот край», — подчеркнул генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.
Выставка будет работать в Гродековском музее до 14 июня 2026 года.