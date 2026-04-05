Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей с Вербным воскресеньем

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жителей с Вербным воскресеньем. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях, обратившись ко всем православным дончанам.
Традиционный весенний праздник, который также называют Входом Господним в Иерусалим, напоминает людям о милосердии и духовной стойкости. По словам главы региона, этот день учит преодолевать любые жизненные испытания с чистыми помыслами и верой в добро.
— Сегодня этот светлый праздник наполняет душу надеждой. Он знаменует победу добра над любыми невзгодами, — подчеркнул губернатор.
В завершение своего утреннего обращения Юрий Борисович пожелал каждому земляку с уверенностью смотреть в будущее и всегда верить в собственные силы.
