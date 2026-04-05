Электроснабжение восстановили после атаки БПЛА в Нижнем Новгороде

Электроснабжение восстановили в двух населенных пунктах Кстовского района Нижнего Новгорода после атаки БПЛА, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Напомним, в ночь на 5 апреля над промзоной в Кстовском районе сбили 30 вражеских беспилотников. Обломки дронов повредили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковскую ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков. Из-за этого на месте происшествия пропало электроснабжение, над восстановлением которого работали специалисты.
Мэр сообщил, что в двух населенных пунктах уже возобновили подачу электроэнергии, однако не уточнил, в каких именно.
«Информация о других повреждениях уточняется, на местах ведется соответствующая работа», — добавил Юрий Шалабаев.
Мэр также заверил, что районная администрация поможет при устранении повреждений, которые случились из-за атаки беспилотников.