Появились кадры с места аварии под Багратионовском, где 16-летний парень на питбайке врезался в бетонный столб

В ведомстве уточнили, что подросток ехал в сторону улицы Луговой. У дома № 11 на Железнодорожной он врезался в препятствие и упал. С травмами юношу увезли в больницу, питбайк остался на месте аварии. «По факту ДТП проводится проверка», — заявили в Госавтоинспекции.