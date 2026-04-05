Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малкин был объявлен первой звездой дня в НХЛ

Хоккеист из России Евгений Малкин, играющий за команду НХЛ «Питтсбург Пингвинз», был объявлен первой звездой игрового дня после матча против «Флорида Пантерз».

Матч завершился победой команды «Питтсбург Пингвинз». Малкин забил 3 шайбы из 9, заброшенных его клубом, и сделал 1 голевую передачу.

Хоккеист стал 23-м игроком в истории лиги, набравшим 1 400 очков. За время карьеры в НХЛ он забил 532 гола и сделал 871 передачу, которой помог партнерам по команде.

Второй звездой дня стал форвард «Юты» Клейтон Келлер из США.

