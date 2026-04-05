Акция «Зажги синим» прошла в нижегородской школе № 135

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Нижегородская область в восьмой раз присоединилась к международной акции «Зажги синим». В регионе синим цветом подсветили десять знаковых объектов, а в школах прошли тематические мероприятия, направленные на поддержку людей с расстройствами аутистического спектра.