Акция «Зажги синим» прошла в нижегородской школе № 135

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Нижегородская область в восьмой раз присоединилась к международной акции «Зажги синим». В регионе синим цветом подсветили десять знаковых объектов, а в школах прошли тематические мероприятия, направленные на поддержку людей с расстройствами аутистического спектра.
В МБОУ «Школа № 135» к инициативе активно подключились ученики и педагоги. Многие пришли на занятия в одежде синих и голубых оттенков, поддержав символику дня. Для ребят из ресурсных и автономных классов подготовили насыщенную программу: они сделали на мастер-классе декоративные фонарики, украсили фотозону, поучаствовали в танцевальном флешмобе вместе с младшими школьниками.
Нижегородцы присоединились к акции «Зажги синим». Фото: МБОУ «Школа № 135».
Кроме того, дети проявили себя в викторине, читали со сцены стихи о весне, участвовали в весёлых эстафетах и даже попробовали себя в кулинарии — испекли маффины. За активность ребята получили символические награды.
Сегодня в Нижегородской области действует система комплексной поддержки людей с РАС — от медицины до образования и социальной сферы. Подобные инициативы проходят и за пределами региона: в подшефном Харцызске в ДНР также организовали тематические мероприятия для детей.
Организаторы подчеркивают: такие акции помогают разрушать стереотипы и формировать культуру понимания. Люди с аутизмом могут иначе воспринимать мир, поэтому особенно важно проявлять к ним внимание и принятие. Именно это делает общество более чутким и открытым.