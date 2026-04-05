Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акция «Зажги синим» прошла в нижегородской школе № 135

В регионе состоялись мероприятия в поддержку людей с РАС.

Источник: Комсомольская правда

2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Нижегородская область в восьмой раз присоединилась к международной акции «Зажги синим». В регионе синим цветом подсветили десять знаковых объектов, а в школах прошли тематические мероприятия, направленные на поддержку людей с расстройствами аутистического спектра.

В МБОУ «Школа № 135» к инициативе активно подключились ученики и педагоги. Многие пришли на занятия в одежде синих и голубых оттенков, поддержав символику дня. Для ребят из ресурсных и автономных классов подготовили насыщенную программу: они сделали на мастер-классе декоративные фонарики, украсили фотозону, поучаствовали в танцевальном флешмобе вместе с младшими школьниками.

Нижегородцы присоединились к акции «Зажги синим». Фото: МБОУ «Школа № 135».

Кроме того, дети проявили себя в викторине, читали со сцены стихи о весне, участвовали в весёлых эстафетах и даже попробовали себя в кулинарии — испекли маффины. За активность ребята получили символические награды.

Сегодня в Нижегородской области действует система комплексной поддержки людей с РАС — от медицины до образования и социальной сферы. Подобные инициативы проходят и за пределами региона: в подшефном Харцызске в ДНР также организовали тематические мероприятия для детей.

Организаторы подчеркивают: такие акции помогают разрушать стереотипы и формировать культуру понимания. Люди с аутизмом могут иначе воспринимать мир, поэтому особенно важно проявлять к ним внимание и принятие. Именно это делает общество более чутким и открытым.