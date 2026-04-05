Хабаровское предприятие закупило спецтехнику после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры выявили нехватку спецмашин, включая технику повышенной проходимости и лесопатрульные комплексы. После вмешательства межрайонного прокурора компания закупила недостающее оборудование и подготовилась к сезону 2026 года. Одному из ответственных сотрудников предприятия пришлось понести дисциплинарное наказание. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение правил пожарной безопасности в лесах является обязательным условием для арендаторов, особенно в периоды действия ограничений на посещение тайги и проведение работ.