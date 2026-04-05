Хабаровское предприятие закупило спецтехнику после вмешательства прокуратуры.

Природоохранная прокуратура добилась устранения нарушений пожарной безопасности в Николаевском районе, как сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Под надзор ведомства попала компания «Дальлеспром», которая арендует лесные участки в Хабаровском крае. Как выяснилось в ходе проверки, лесопользователь не подготовил необходимый арсенал для борьбы с огнем. Подробнее —т «Комсомольская правда — Хабаровск» со ссылкой на надзорный орган.
Сотрудники прокуратуры выявили нехватку спецмашин, включая технику повышенной проходимости и лесопатрульные комплексы. После вмешательства межрайонного прокурора компания закупила недостающее оборудование и подготовилась к сезону 2026 года. Одному из ответственных сотрудников предприятия пришлось понести дисциплинарное наказание. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение правил пожарной безопасности в лесах является обязательным условием для арендаторов, особенно в периоды действия ограничений на посещение тайги и проведение работ.
