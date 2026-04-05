Волгоградская область прощается с героем СВО Денисом Уваркиным

В Волгоградской области состоится траурная церемония: жители Урюпинска простятся с участником СВО рядовым Денисом Уваркиным, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Денис был родом из Урюпинска, здесь он учился в пятой школе. Мужчина погиб, выполняя боевое задание на территории Донецкой Народной Республики. У него остались мама, супруга и маленькая дочка.
Прощание с Денисом Уваркиным запланировано на 6 апреля. Церемония начнется в 10:30 у дома. Затем состоится отпевание в Покровском храме. В полдень жителей приглашают на траурную церемонию в сквере Павших Борцов. Похоронят Дениса в хуторе Попов. Урюпинцы глубоко скорбят о потере земляка и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
