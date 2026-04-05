Пермский фигурист Макар Солодников выиграл золото на первенстве России

Пермский фигурист Макар Солодников выиграл золотую медаль на первенстве России среди юношей и девушек старшего возраста.
В Йошкар-Оле 16-летний Макар, ученик Екатерины Патласовой и Алексея Главатских из СШОР «Орлёнок», стал чемпионом, набрав за два проката 244,28 балла. Второе место занял Герман Ленков из Санкт-Петербурга (240,70 балла). Замкнул призовую тройку москвич Николай Колесников (234,99 балла).
В короткой программе Солодников был только пятым. Но в произвольной, по мнению специалистов, выдал настоящий «прокат жизни». Он исполнил два четверных сальхова (причём один из них во второй половине программы) и два тройных акселя. Плюс все непрыжковые элементы у него были четвёртого уровня сложности.
«Наш Макар не просто доказал, что он лучший — он взорвал лёд своей произвольной программой. Вы только вдумайтесь: ПЕРВОЕ МЕСТО и звание чемпиона России среди юношей! Это результат колоссального труда, стальных нервов и огромного сердца. За этим золотом стоят многочасовые тренировки, преодоление себя и поддержка родной школы. Мы знаем, как тяжело даётся спорт, поэтому испытываем безмерную гордость за нашего спортсмена и его тренеров», — говорится в сообщении СШОР «Орлёнок» в соцсетях.
Медали первенства России кроме Макара Солодникова пермские фигуристы получили ещё в двух разрядах. Бронзовыми призёрами стали танцоры Анна Соболева и Матвей Чураков, а в парном катании бронзу завоевали Виктория Двинина и Виктор Потапов.