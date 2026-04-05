Кому нельзя есть творог: гастроэнтеролог предупредила волгоградцев

Творог давно стал привычным продуктом на столе волгоградцев. О его пользе говорят часто, но гастроэнтеролог Людмила Сухорукова напомнила: есть категории людей, которым этот молочный продукт противопоказан.
«РИА Новости» пишут: главное ограничение — индивидуальная непереносимость молочного белка. Аллергия может проявиться неожиданно. Если после творога или других молочных продуктов регулярно возникает тяжесть, вздутие или дискомфорт, стоит обратиться к врачу и выяснить причину реакции.
Также творог не подойдет людям с гастритом или заболеваниями почек. В случае с почками белковые продукты создают лишнюю нагрузку, и выделительная система может не справиться. С осторожностью употреблять творог следует при атеросклерозе и лишнем весе, отметила врач.
Если противопоказаний нет, творог можно есть ежедневно, но в меру. Норма для взрослого — 200 г в день, для ребенка — не более 100 г. У спортсменов и физически активных людей допустимо незначительное повышение нормы.
Волгоградцам, которые следят за рационом, стоит прислушаться к этим рекомендациям. Простой продукт может принести и пользу, и вред — все зависит от состояния здоровья и чувства меры.
