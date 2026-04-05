Госавтоинспекция усилит контроль за такси по всей стране

Под пристальным вниманием ГАИ такси будут находиться по 10 апреля включительно.
«Данные мероприятия направлены на профилактику нарушений Правил дорожного движения и ДТП, виновниками которых стали водители такси», — сказал Гаркуша.
По его словам, во время отработки трасс и улиц наряды дорожно-патрульной службы возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
«В случае выявления нарушений, связанных с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров, руководители организаций будут привлекаться к административной ответственности», — предупредил представитель ГАИ.
По его словам, в 2025 году с участием такси случилось 108 ДТП, в которых два человека погибли, 113 получили ранения различной степени тяжести.
Он напомнил, что в перевозчики в ответе за жизнь и здоровье пассажиров. Гаркуша призвал всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.