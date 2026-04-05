Хабаровские волонтёры обучили родителей, как искать пропавших детей в селе

В Вяземском районе добровольцы «Лиги Спас» провели занятия по безопасности для детей, учителей и родителей. Об этом сообщили в социальных сетях ДПСО.
4 апреля тренеры отряда вместе со специалистами Центра пропаганды и информирования по ГО и ЧС приехали в школу поселка Дормидонтовка. Сначала тренеры рассказали детям, как правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Затем родителям и учителям объяснили алгоритм действий, если ребёнок вдруг пропал, и познакомили с современными угрозами, которые сегодня стоят перед семьями.
«Многие родители попросили о повторной встрече», — рассказала директор школы Екатерина Каун.
По словам организаторов, главная цель таких занятий — помочь родителям стать первыми и главными защитниками своих детей и научить всю семью ответственнее относиться к вопросам безопасности.