Мотоциклист погиб, врезавшись в стоявший грузовик под Волгоградом

В Волгоградской области произошла трагическая авария, унесшая жизнь 24-летнего мотоциклиста. Инцидент случился 4 апреля в Михайловском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Молодой человек, который не имел водительских прав, управлял мотоциклом «Рейсер» и врезался в припаркованный грузовик «Хово».