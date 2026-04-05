Мотоциклист погиб, врезавшись в стоявший грузовик под Волгоградом

В Волгоградской области произошла трагическая авария, унесшая жизнь 24-летнего мотоциклиста. Инцидент случился 4 апреля в Михайловском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Молодой человек, который не имел водительских прав, управлял мотоциклом «Рейсер» и врезался в припаркованный грузовик «Хово».
По предварительной информации, ДТП произошло в 19:45 напротив дома № 104 по улице Советской в хуторе Безымянка. Удар был настолько сильным, что мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.