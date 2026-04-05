В Металлургическом районе Челябинска начали благоустройство сквера

Преображение сквера стало возможным благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Именно эту территорию в прошлом году выбрали горожане в ходе рейтингового голосования.
В рамках благоустройства здесь появятся наружное освещение и система видеонаблюдения. Дорожки вымостят тротуарной и тактильной плиткой, чтобы сделать пространство удобным для маломобильных граждан. Также установят современные детскую и спортивную площадки, малые архитектурные формы — кресла, поворотные стулья и ростомеры.
Особое внимание уделят озеленению: в сквере высадят деревья и кустарники, засеют газон. По планам подрядчика, все работы завершат к 1 июля текущего года.
Обновлённое пространство станет точкой притяжения для жителей ближайших домов — здесь можно будет как спокойно прогуляться, так и активно провести время.
