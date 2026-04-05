Золото и золото: омичи за неделю дважды отличились на крупных спортивных турнирах

Также Алексей Лемберг поздравил с серебряными и бронзовыми медалями омских фехтовальщиков, выступающих на уфимском турнире. По информации министра, кроме Александра Кузюкова отличились омичка Елизавета Данченко, ставшая серебряным призером по итогам поединков на шпаге и завоевавшая «бронзу» в рапире, и омич Константин Бейч, который завоевал 2 бронзовые награды в фехтовании на шпагах.