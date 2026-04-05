Золото и золото: омичи за неделю дважды отличились на крупных спортивных турнирах

Двое омских спортсменов прославили в минувшую неделю региональный спорт на значительных турнирах. Золотые медали завоевали двукратный паралимпийский чемпион по фехтованию Александр Кузюков и представитель омской Академии велоспорта Сергей Куликов.
О значительных спортивных победах омичей сообщил министр спорта Омской области Алексей Ленберг в своем телеграм-канале:
«Фехтовальщики нашего Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки завоевали первые награды на чемпионате России, который проходит в Уфе. Наш двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузюков стал победителем в шпаге. Представитель омской Академии велоспорта Сергей Куликов стал победителем 1-го этапа Вьетнамского Кубка HTV-Cup. Сейчас он возглавляет генеральную классификацию», — говорится в сообщении главы омского спортивного ведомства.
Также Алексей Лемберг поздравил с серебряными и бронзовыми медалями омских фехтовальщиков, выступающих на уфимском турнире. По информации министра, кроме Александра Кузюкова отличились омичка Елизавета Данченко, ставшая серебряным призером по итогам поединков на шпаге и завоевавшая «бронзу» в рапире, и омич Константин Бейч, который завоевал 2 бронзовые награды в фехтовании на шпагах.