Нижегородский автозавод оснастил машины бесключевым доступом

Бесключевой доступ — это система управления центральным замком, не требующая нажатия кнопок дистанционного управления на электронном ключе. Ее использование упрощает и ускоряет процесс входа и выхода в автомобиль, а также облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Ранее в автомобилях можно было с помощью кнопок на ручках дверей разблокировать замки дверей кабины или заблокировать все двери, включая грузовой отсек. Следующим шагом стало расширение функционала системы — теперь двери грузового отсека также возможно разблокировать без ключа в руках.