Нижегородский автозавод оснастил машины бесключевым доступом

Систему бесключевого доступа в грузовой отсек на автомобилях «Газель NN» и «Соболь NN» внедрил Горьковский автозавод. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Бесключевой доступ — это система управления центральным замком, не требующая нажатия кнопок дистанционного управления на электронном ключе. Ее использование упрощает и ускоряет процесс входа и выхода в автомобиль, а также облегчает погрузочно-разгрузочные работы. Ранее в автомобилях можно было с помощью кнопок на ручках дверей разблокировать замки дверей кабины или заблокировать все двери, включая грузовой отсек. Следующим шагом стало расширение функционала системы — теперь двери грузового отсека также возможно разблокировать без ключа в руках.
Помимо бесключевого доступа, в комплектацию автомобилей «Газель NN» и «Соболь NN» входят мультимедийная система со встроенной навигацией, телематический модуль, климат-контроль, зимний пакет и круиз-контроль. Также машины оснащены системой динамической стабилизации ESC, фронтальными подушками безопасности, электроприводом стояночного тормоза с функцией автоматического растормаживания и другим оборудованием.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.