Евгений Люлин назвал атаку БПЛА на Кстовский район циничной и подлой

Дроны атаковали Нижегородскую область в ночь на Вербное воскресенье.

Источник: Живем в Нижнем

Председатель нижегородского Законодательного собрания Евгений Люлин назвал атаку беспилотников на Кстовский район циничной и подлой.

Напомним, ночь на 5 апреля над Кстовским районом сбили 30 украинских беспилотников. Обломки дронов повредили объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковскую ТЭЦ и несколько жилых домов. Из-за этого на месте происшествия пропало электроснабжение — на данный момент подачу ресурса возобновили в двух населенных пунктах.

«Цинично и подло в ночь на Вербное воскресенье коварный враг попытался нанести удар по Нижегородской области», — написал Евгений Люлин.

При этом он отметил, что, к счастью, никто не пострадал. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
