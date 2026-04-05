Евгений Люлин назвал атаку БПЛА на Кстовский район циничной и подлой

Председатель нижегородского Законодательного собрания Евгений Люлин назвал атаку беспилотников на Кстовский район циничной и подлой.
Напомним, ночь на 5 апреля над Кстовским районом сбили 30 украинских беспилотников. Обломки дронов повредили объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковскую ТЭЦ и несколько жилых домов. Из-за этого на месте происшествия пропало электроснабжение — на данный момент подачу ресурса возобновили в двух населенных пунктах.
«Цинично и подло в ночь на Вербное воскресенье коварный враг попытался нанести удар по Нижегородской области», — написал Евгений Люлин.
При этом он отметил, что, к счастью, никто не пострадал. Оперативные службы ликвидируют последствия атаки дронов.