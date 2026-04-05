Власти поздравили крымчан с Вербным воскресеньем

«Сегодняшний праздник связан с торжественным событием, но по сути своей — с трагическими обстоятельствами. Ведь пройдет совсем немного времени, и Господь будет распят. А те люди, которые радостно встречали Спасителя, потребуют Его казни. Но мы радуемся, потому что знаем — за крестной смертью последовало Воскресение Христово. Мы освящаем веточки вербы, символизирующие пальмовые ветви, приносим их в наши дома», — написал у себя в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов и пожелал всем верующим достойно провести Страстную неделю.
В свою очередь председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов также напомнил, что день входа Господня в Иерусалим символизирует не только торжественную встречу Спасителя жителями Иерусалима, но и начало Страстной недели — наиболее строгого периода Великого поста.
«Совсем скоро мы встретим Светлое Христово Воскресение — долгожданный, радостный праздник, олицетворяющий триумф жизни и добра. Пусть вера наполняет наши сердца теплом, надеждой и радостью, придает сил достойно пройти через все испытания!», — написал он.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пожелал, чтобы веточки вербы в домах напомнили о силе надежды и настоящей любви.