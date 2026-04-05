«Ротор» 5 апреля принимает «Нефтехимик» на своем поле в Волгограде

Волгоградский «Ротор» сегодня, 5 апреля 2026 года, принимает «Нефтехимик» на своем поле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Команда подходит к игре в хорошей форме: четвертое место в турнирной таблице и серия из шести матчей без поражений.
Тем, кто планирует болеть за родной клуб с трибун, стоит знать: после матча для фанатов пустят две дополнительные электрички. Первая уйдет со станции Краснооктябрьская в 19:33, остановится на Мамаевом Кургане в 19:40 и прибудет на Шпалопропитку в 20:46. Вторая отправится с Волгограда-1 в 19:50, также сделает остановку на Мамаевом Кургане в 19:56 и доедет до Волжского в 20:34.
Чтобы не спешить и без проблем добраться домой после финального свистка, болельщикам лучше заранее свериться с расписанием.
