Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде скончалась мать 4 детей, пережившая пересадку сердца

Женщина не смогла справиться с болезнью.

В Калининграде скончалась мать четырёх мальчиков, пережившая пересадку сердца, Ольга Кучерук. Об этом стало известно в соцсетях на страничке самой молодой женщины.

Близкие в её «ВКонтакте» сообщили, что Ольга ушла 30 марта. Прощание с ней состоится завтра, 6 апреля, в 11:30 на Сазоновском кладбище. Родственники просят приносить только живые цветы.

Сама женщина писала в конце января о своих итогах за 2025-й: «4 раза на краю к “тому свету”. Неоднократный приговор врачей о том, что не проживу и дня, недели, месяца… 4-е роды. Полгода в больницах. Операция по трансплантации сердца. Полное изменение восприятия себя, жизни, людей. Несколько месяцев передвижения только на инвалидной коляске и первые шаги. Тысячи уколов. Полетевший организм от болезни и терапии. Установка кардиостимулятора. Инвалидность первой группы».