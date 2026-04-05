В Сочи пройдет серия образовательных программ для предпринимателей

Серия образовательных программ для предпринимателей стартует 7 апреля в Сочи по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
Программы направлены на предотвращение кризисных явлений, оптимизацию бизнес-процессов и укрепление рыночных позиций локальных брендов. На участие в них уже подано более 100 заявок. Всего с апреля до ноября запланировано семь потоков. В ходе каждого трехнедельного образовательного курса 15 предпринимателей будут получать комплексное сопровождение, которое включает диагностику и преодоление кризисных факторов, построение эффективных бизнес-моделей, разработку финансовых планов и многое другое.
«В текущем году приоритетным вектором работы выбрана поддержка действующих предприятий города Сочи. Также расширяем меры поддержки ветеранов СВО. Для сочинцев, вернувшихся из зоны боевых действий, разработаны специальные меры содействия для запуска собственного дела. Ветеранам в приоритетном порядке предоставляются бесплатные оборудованные рабочие места в коворкинге и консультационная поддержка экспертов», — отметил директор департамента инвестиций и стратегического развития администрации Сочи Герман Корелов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.