Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как бороться с синдромом отложенной жизни?

Чтобы победить фрустрацию, начните делать то, что откладывается годами, понемногу сегодня, ключевое слово здесь — понемногу.

Психолог рассказала, что делать, если вы страдаете от синдрома отложенной жизни.

— Режим откладывания на завтра знаком многим, — говорит психолог Ирина Мишина. — Это начиная от «Окончу школу, и тогда…» и заканчивая «Вот выйду на пенсию, и…» И так вся жизнь проходит в ожидании.

На языке психологов это называется фрустрация — состояние, когда вы хотите чего-либо, но пока не можете осуществить или позволить себе.

Дело в том, что если таких желаний накапливается много, то они отнимают у мозга значительную долю энергии — мы же должны всё время подобные импульсы подавлять. К тому же такой подход будто обесценивает настоящее — вот сейчас я работаю в режиме «должен», можно сказать, терплю настоящее во имя светлого будущего. Но такая позиция не приносит радости и удовлетворения от каждого дня, и это действует на нас губительно, подрывая веру в себя.

Как победить фрустрацию? Начните делать то, что откладывается годами, понемногу сегодня. Ключевое слово здесь — понемногу. Да, если вы мечтаете научиться шить или выучить иностранный язык, то на такое нужно много времени. Но никто не мешает сегодня заказать самоучитель, а завтра выучить пару фраз или посмотреть небольшое видео по искусству кройки. И так шаг за шагом вы начнёте приближаться к мечте. Пропустите день или неделю — не страшно! Главное, возвращайтесь к себе, настоящему и делайте то, что составляет смысл вашей неповторимой жизни.