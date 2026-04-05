Как бороться с синдромом отложенной жизни?

Психолог рассказала, что делать, если вы страдаете от синдрома отложенной жизни.
— Режим откладывания на завтра знаком многим, — говорит психолог Ирина Мишина. — Это начиная от «Окончу школу, и тогда…» и заканчивая «Вот выйду на пенсию, и…» И так вся жизнь проходит в ожидании.
На языке психологов это называется фрустрация — состояние, когда вы хотите чего-либо, но пока не можете осуществить или позволить себе.
Дело в том, что если таких желаний накапливается много, то они отнимают у мозга значительную долю энергии — мы же должны всё время подобные импульсы подавлять. К тому же такой подход будто обесценивает настоящее — вот сейчас я работаю в режиме «должен», можно сказать, терплю настоящее во имя светлого будущего. Но такая позиция не приносит радости и удовлетворения от каждого дня, и это действует на нас губительно, подрывая веру в себя.
Как победить фрустрацию? Начните делать то, что откладывается годами, понемногу сегодня. Ключевое слово здесь — понемногу. Да, если вы мечтаете научиться шить или выучить иностранный язык, то на такое нужно много времени. Но никто не мешает сегодня заказать самоучитель, а завтра выучить пару фраз или посмотреть небольшое видео по искусству кройки. И так шаг за шагом вы начнёте приближаться к мечте. Пропустите день или неделю — не страшно! Главное, возвращайтесь к себе, настоящему и делайте то, что составляет смысл вашей неповторимой жизни.